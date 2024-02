Das Jahr 2023 war ohne Zweifel von Big-Tech geprägt. Doch wie wird das Jahr 2024 aussehen - Jetzt Stefan Klotters Tradingplan für das neue Jahr herunterladen: http://tinyurl.com/23hwsjs9 Trotz der restriktiven Geldpolitik zeigt die aktuelle Berichtssaison, dass die Unternehmen gut damit zurechtkämen und die Gewinnrezession in den USA hinter uns liege, so Carsten Klude, Chefvolkswirt von M.M. Warburg. Er sieht nicht nur im Tech- und Bankensektor Chancen, auch in anderen Bereichen macht er interessante Aktien-Perlen aus.