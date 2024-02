FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Einsatz im Roten Meer:

"Es ist nicht übertrieben, wenn der Marineinspekteur die Entsendung der Fregatte Hessen ins Rote Meer als den ernsthaftesten Einsatz einer deutschen Marineeinheit seit Jahrzehnten bezeichnet. . Nach dem Ukrainekrieg zwingt die neue Lage in Nahost Deutschland zu einer weiteren realpolitischen Anpassung. Dass die Mission im deutschen Interesse ist, daran besteht kein Zweifel. Eine Exportnation ist auf freie Handelswege zu See angewiesen. . Für den Einsatz der Fregatte musste die Bundesregierung sich eine EU-Mission in Brüssel bestellen. Das ist eine Folge der Bestimmungen im Grundgesetz, die für eine andere Epoche gedacht waren, und ihrer Auslegung durch das Bundesverfassungsgericht. In einer Welt wachsender Interessengegensätze wird es in Zukunft vermutlich schwerer werden, ein Mandat von UN, NATO oder EU zu bekommen."/yyzz/DP/he

