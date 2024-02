Der DAX hat am Donnerstag wieder leicht zulegen können. Mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 16.963,83 Zähler ging er knapp unter der 17.000er-Marke aus dem Handel. Und mit dieser Marke dürfte der deutsche Leitindex auch am Freitag zu kämpfen haben. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent im Minus bei 16.952 Punkten.Stark präsentiert sich derzeit der Bitcoin. Die Kryptowährung konnte zuletzt die Marke von 46.000 Dollar zurückerobern.Sowohl von Unternehmens- als auch von Konjunkturseite ...

