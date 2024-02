DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Seoul bleibt die Börse wegen des koreanischen Neujahrsfests geschlossen. In Schanghai ruht der Börsenhandel wegen des chinesischen Neujahrsfests, in Hongkong und Singapur fand jeweils nur eine verkürzte Börsensitzung statt.

MONTAG: In Hongkong, Schanghai und Singapur findet wegen des chinesischen Neujahrsfests kein Handel statt. Die Börse in Seoul bleibt wegen des koreanischen Neujahrsfests geschlossen. In Tokio ruht wegen des Tags der Reichsgründung kein Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA

Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann rechnet noch nicht so bald mit dem ersten Zinsschritt. "Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es in diesem Jahr überhaupt keine Zinssenkung gibt oder erst ganz am Ende des Jahres", sagte er der FAZ. Der Rückgang der Inflationsrate auf 2,8 Prozent zuletzt sei von Sonderfaktoren geprägt gewesen: "Das ist noch kein Signal, dass man da schon in Richtung des EZB-Ziels von 2 Prozent unterwegs ist", sagte das EZB-Ratsmitglied. Bevor die EZB die Zinsen senke, müsse sie sich sicherer sein, dass die Inflation wirklich gebannt sei. "Eine wichtige Rolle spielt zudem die Risikoabschätzung - da gibt es noch kein grünes Licht", sagte Holzmann. Die hohen Lohnabschlüsse dürften die zuletzt rückläufige Inflationsrate wieder befeuern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 AT/AMS-Osram AG, Jahresergebnis

08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis

08:00 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 3Q

12:00 US/Pepsico Inc, Jahresergebnis

15:00 DE/Bayer AG, Pressegespräch mit CEO Bill Anderson zum neuen internen

Management-Modell "Dynamic Shared Ownership"

DIVIDENDENABSCHLAG

Siemens: 4,70 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj vorläufig +0,2% gg Vm/+2.9% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+3,1% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,8% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 17.045,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 5.014,00 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 17.862,00 -0,0% Nikkei-225 36.897,42 +0,1% Schanghai-Composite Feiertag Hang-Seng-Index 15.746,58 -0,8% +/- Ticks Bund -Future 133,51 +13 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 16.963,83 +0,2% DAX-Future 17.053,00 +0,2% XDAX 16.973,43 +0,2% MDAX 25.785,98 +0,3% TecDAX 3.403,34 +0,8% EuroStoxx50 4.710,78 +0,7% Stoxx50 4.220,86 -0,3% Dow-Jones 38.726,33 +0,1% S&P-500-Index 4.997,91 +0,1% Nasdaq-Comp. 15.793,72 +0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,38 -59

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem eher ruhigen Geschäft rechnen Händler am Freitag. Die Datenflut aus der Berichtssaison klinge vor dem Wochenende etwas ab, dazu stünden auch keine wichtigen Konjunkturdaten an. Die Vorlagen aus den USA seien tendenziell weiter gut, nachdem es der S&P-Index erstmals phasenweise knapp über die 5.000er Marke Punkte geschafft hatte. Im Fokus stehen die Zinsaussichten für Europa, nachdem Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann in einem FAZ-Interview sagte, er sehe keine schnellen Zinssenkungen. Mit besonderem Interesse dürfte der Markt daher auf die Verbraucherpreise aus Deutschland legen, wo die Revision der Januar-Daten ansteht.

Rückblick: Freundlich - Die Stimmung war unverändert gut, wobei klar die Berichtssaison die Impulse für inzelwerte lieferte. Die Aktien der Banken standen weiter im Fokus vor dem Hintergrund der Probleme von US-Banken auf dem US-Gewerbeimmobilienmarkt in den USA; der entsprechende Stoxx-Subindex gab nach dem 0,9-prozentigen Minus vom Vortag um weitere 0,6 Prozent nach. Dazu hatten die Credit Agricole (-5,2%) sowie die Societe Generale (-1,0%) Zahlen vorgelegt. Bei der Credit Agricole wurde der Rückgang des Nettogewinns bemängelt. Für eine Hausse sorgten die sehr stark ausgefallenen Quartalszahlen des Zahlungsabwicklers Adyen (+21%). Auch bei Unilever (+3,2%) kamen die neuen Geschäftszahlen gut an. Der Kurs der Reederei Moeller-Maersk brach nach enttäuschenden Quartalszahlen, einem schwac hen Ausblick und wegen des Stopps des Aktienrückkaufprogramms um knapp 15 Prozent ein. Dies zog Hapag-Lloyd um gut 9 Prozent mit nach unten. Der Kurs des finnischen Ölunternehmens Neste Oyj sackte nach Zahlenvorlage um knapp 12 Prozent ab.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - Für Siemens ging es nach den Quartalszahlen um ein knappes Prozent nach oben. Die DZ Bank strich den Auftragseingang positiv heraus. Berenberg sprach von durchwachsenen, insgesamt aber soliden Geschäftszahlen. Die Zahlen der Deutschen Börse (+0,9%) lagen im Rahmen der Erwartungen und bewegten wenig. Die neuen Prognosen lägen zwar leicht unter Konsens, so Citi, aber das Management gebe in der Regel konservative Prognosen ab. Bayer fielen mit einem Minus von 3,3 Prozent auf. Hier wurde auf die nach wie vor vorhandenen Prozessrisiken wegen des Unkrautvernichters Glyphosat verwiesen. Seit dem Jahreswechsel verlor die Aktie bereits rund 15 Prozent. Im MDAX gewannen Nemetschek 7 Prozent. Laut Baader schlug das operative Ergebnis die Prognose um 5 Prozent. Verbio schossen nach der Zahlenvrlage um knapp 18 Prozent nach oben. Hier machte sich Erleichterung über eine nicht erneut gesenkte Prognose des Biodieselherstellers breit. Für KWS ging es nach Zahlen um 9 Prozent abwärts.

XETRA-NACHBÖRSE

Beiersdorf gaben bei Lang & Schwarz um 1,5 Prozent nach. Laut Händlern belasteten die Geschäftszahlen des Wettbewerbers L'Oreal.

USA - AKTIEN

Gut behauptet - Schon kleine Aufschläge reichten für neue Rekordstände bei S&P-500 sowie Nasdaq-100. Kurz vor der Schlussglocke kletterte der S&P-500 erstmals kurzzeitig über die Marke von 5.000 Punkten. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zeugten von einer weiter guten Beschäftigungslage und damit robusten Konjunktur. Im Fokus stand die Berichtssaison. Walt Disney (+11,5%) übertraf nicht nur mit den Ergebnissen die Erwartungen, sondern kündigte auch den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung am Spieleentwickler Epic Games an, bekannt für "Fortnite". Einen Satz um 47,9 Prozent machte die Aktie des Halbleiterkonzerns Arm Holdings. Dank des KI-Booms lagen hier sowohl Umsatz als auch Ergebnis über den Erwartungen, dazu gab Arm einen optimistischen Ausblick. Nicht in allen Punkten überzeugte dagegen Paypal (-11,2%). Der Tabakkonzern Philip Morris (-2,7%) meldete einen Gewinnrückgang und gab enttäuschende Ertragsziele aus.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,45 +0,8 4,44 3,0 5 Jahre 4,12 +3,2 4,08 11,6 7 Jahre 4,14 +4,7 4,10 17,4 10 Jahre 4,15 +2,7 4,12 26,8 30 Jahre 4,36 +2,6 4,33 38,5

Am Anleihemarkt zogen die Renditen weiter an, wenn auch moderat. Die Rendite zehnjähriger Papiere kletterte mit 4,15 Prozent auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hätten auf eine stabile Konjunktur hingewiesen und damit untermauert, dass keine schnellen Zinssenkungen zu erwarten sein dürften, hieß es. Dazu kamen auch wieder eher falkenhafte Tönen aus Kreisen der US-Notenbank. .

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0772 -0,0% 1,0777 1,0764 -2,5% EUR/JPY 160,91 +0,0% 160,88 160,83 +3,4% EUR/CHF 0,9419 +0,1% 0,9414 0,9413 +1,5% EUR/GBP 0,8537 -0,0% 0,8541 0,8537 -1,6% USD/JPY 149,39 +0,1% 149,28 149,41 +6,0% GBP/USD 1,2617 -0,0% 1,2617 1,2610 -0,8% USD/CNH 7,2138 -0,0% 7,2156 7,2164 +1,3% Bitcoin BTC/USD 46.234,74 +2,1% 45.300,01 45.272,72 +6,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich wenig verändert. Der Dollar-Index erhöhte sich um 0,1 Prozent. Deutlich abwärts ging es für den Yen, nachdem es von der japanischen Notenbank geheißen hatte, dass der Weg zu einer Änderung der ultralockeren Geldpolitik mit Unsicherheiten behaftet sei und Geduld brauche.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,20 76,22 -0,0% -0,02 +5,6% Brent/ICE 81,48 81,63 -0,2% -0,15 +5,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten stark um bis zu 3,5 Prozent zu. Sie wurden weiter gestützt von der Entwicklung im Nahen Osten, nachdem Israel einen Vorschlag der radikalislamistischen Hamas für einen Waffenstillstand abgelehnt hatte.

