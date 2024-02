Starke Kursveränderungen gab es bei der VERBIO-Aktie in den letzten Monaten zwar oft, aber in der Regel stand ein Minuszeichen davor. Diesmal war es jedoch ein Plus, das vor den 17,8 Prozent stand, die der Kurs gestern lief. Reicht das für die Aufwärtswende?

