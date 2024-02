LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Puma SE mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 42 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Sektor stehe unter Druck, das operative Umfeld sei herausfordernd und die Verbraucher blieben in der ersten Jahreshälfte 2024 vorsichtig und selektiv beim Kauf von Sportwaren, schrieb Analystin Wendy Liu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Marken mit starken Produkten dürften jedoch weiter wachsen, der Puma-Konkurrent Adidas sollte daher Marktanteile gewinnen. Für eine positivere Einschätzung von Puma brauche es vor allem klare Hinweise auf Verbesserungen der Marke im Sport- und Lifestyle-Bereich sowie in China./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 16:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2024 / 17:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006969603

