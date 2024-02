In den amerikanischen Bundesstaaten Georgia und Tennessee hat der Wasserstoff-Spezialist Plug Power vor Kurzem zwei Produktionsanlagen erfolgreich in Betrieb genommen. Den positiven Newsflow konnte die volatile Aktie in wieder steigende Kurse ummünzen. Doch DER AKTIONÄR warnt vor verfrühter Euphorie.Wie Plug Power am Donnerstag bekanntgab, konnte nun auch bei der Anlage in Tennessee, die Plug Power optimiert und nun erneut hochgefahren hat, der erste Trailer mit Flüssigwasserstoff den Hof verlassen. ...

