Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat am Freitag seine Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt. Besonders der Lagerabbau in China belastete den Start in das neue Geschäftsjahr. Dennoch schlug sich der Konzern besser als von den Analysten erwartet. Die Aktie legt deutlich zu. Der Umsatz stieg um ein Prozent auf 475,0 Millionen Euro. Währungsbereinigt konnte ein Wachstum von 3,3 Prozent ...

