Porsche hat am 25. Januar den neuen e-Macan in Singapur vorgestellt. Die Aktie hat ihre Aufholjagd gestartet. Die DZ Bank empfiehlt das Papier zum Kauf.5 geheime Gewinner-Aktien - und weitere Details zu Porsche finden Sie in der aktuellen Ausgabe von DER AKTIONÄR.Porsche-Chef Oliver Blume hat am 25. Januar in Singapur den neuen Macan offiziell vorgestellt. Der neue Stromer aus dem Hause Porsche wird zunächst in zwei Varianten erhältlich sein: Macan 4 und als Macan Turbo. Die ersten Auslieferungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...