Hermes nach starkem Wachstum auch für 2024 optimistisch

Von Andrea Figueras

PARIS (Dow Jones)--Der Luxusgüterkonzern Hermes International startet zuversichtlich in das Jahr 2024. Der französische Hersteller von Luxushandtaschen meldete am Freitag für das abgelaufene Jahr einen Umsatz von 13,43 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 21 Prozent zu konstanten Wechselkursen zum Vorjahreszeitraum. Ein von Visible Alpha zusammengestellter Analysten-Konsens war nur von 13,32 Milliarden Euro ausgegangen. Der Eigentümer der bekannten Birkin Bag verzeichnete in allen Regionen steigende Einnahmen.

February 09, 2024 02:54 ET (07:54 GMT)

