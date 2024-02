Mit der Umsetzung der emissionsfreien Zustellung in Innsbruck, wo nunmehr 145 E-Fahrzeuge der Post unterwegs sind, hat die Post auch ihr insgesamt 4.000stes E-Fahrzeug in Betrieb genommen. Die E-Flotte der Post wächst auch rasant weiter. Schon seit dem Frühjahr 2022 werden in der Zustellung nur noch E-Fahrzeuge angeschafft, jedes Jahr kommen etwa 1.000 neue E-Fahrzeuge dazu. Die österreichweite E-Flotte besteht aus 1.052 E-Bikes, E-Lastenräder, E-Mopeds und E-Trikes sowie 2.970 E-Transporter. Bis 2030 wird die Post ihre gesamte Zustellflotte von 10.000 Fahrzeugen auf Elektroantrieb umstellen und alle Sendungen völlig emissionsfrei zustellen, wie die Post mitteilt. Den dafür erforderlichen Strom produziert die Post zum Teil bereits selbst: ...

