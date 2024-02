Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5327/ Marion Swoboda-Brachvogel ist Managing Director bei Aleda und unterstützt bei M&A und Corporate Finance Themen. Die gebürtige Münchnerin startete bei McKinsey, war in verschiedenen Management Funktionen bei der UniCredit (auch in Wien bei der CA IB am Julius Tandler Platz), wechselte ins Research zu CA Cheuvreux als Bankenanalystin, da sprechen wir auch für die Post Lehman Phase über Sinn oder Unsinn von Staatshilfen. Bei der B&C war Marion für Lenzing und Casinos Austria zuständig. Und dann geht es noch um die Selbstständigkeit mit Aleda, um aktuelle Chancen und Herausforderungen an den Märkten, eigene Real Money Investments und auch das neue Hobby "Singen im Chor", da kann es ...

