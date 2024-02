Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Börsenradio Live-Blick, Do. 08.02.24: Diese 12 DAX-Titel im Trader-Focus (v.a. Sartorius, Commerzbank), in Wien UBM mit GenehmigungChristian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist Donnerstag, der 8. Februar 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus.- DAX im Frühgeschäft noch unentschieden- Deutsche Börse mit den erwartet starken Zahlen- SAP steht vor Jubiläum- Sartorius mit aktuell bestem Momentum- Commerzbank und Deutsche Post im Clinch mit ihren MA200- Weiters besprochen: Hannover Rück, Münchener Rück, RWE, Siemens Energy, ...

