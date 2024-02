München (ots) -- Neues musikalisches Power-Duo: Pietro Basile und Diana Maria Krieger- Emotionales Liebeslied passend zum Valentinstag- Die Single "Schön, dass es dich gibt" ist ab Freitag, 09. Februar 2024, erhältlichPietro Basile kennt sich aus mit Songs rund um das Thema Liebe. Diesmal hat er sich die Schlagersängerin Diana Maria Krieger als Duett-Partnerin ausgesucht, um das Lied "Schön, dass es dich gibt" zu performen. Die Stimmen der beiden Musiker bilden eine Symbiose. Gemeinsam singen sie die neue Hymne, die nicht nur Liebesbeziehungen umschreibt, sondern auch die Liebe zur Familie oder Freunden. "Schön, dass es dich gibt" ist ab Freitag, den 9. Februar 2024, erhältlich.Rechtzeitig zum Valentinstag präsentieren die talentierten Musiker Pietro Basile und Diana Maria Krieger ihr Duett "Schön, dass es dich gibt". Dieses herzergreifende Liebeslied bietet die perfekte Möglichkeit, die eigenen Gefühle für den Partner auf eine besondere Weise auszudrücken.Pietro Basile, bekannt für seine warme, italienische Stimme, hat mit dem Song "Ich liebe nur dich", den er gemeinsam mit Sarah Engels sang, die zweistellige Millionengrenze im Streaming lange durchbrochen. Das neue musikalische Meisterwerk singen Pietro Basile und Diana Maria Krieger in einem bezauberndem Duett.Die einzigartigen und ausdrucksstarken Stimmen der beiden Interpreten verwandeln "Schön, dass es dich gibt" in ein beeindruckendes Feuerwerk der Emotionen. Der Song, mit einem deutsch-italienischen Text, kombiniert mit der kraftvollen Gesangsdarbietung von Pietro Basile und Diana Maria Krieger, verspricht, tiefe Gefühle zu wecken und sorgt für einen Gänsehaut-Effekt beim Zuhörer. Pietro Basile äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit: "Es war mir eine große Freude, mit Diana Maria Krieger dieses Duett aufzunehmen. Ihre Stimme fügt eine einzigartige Note hinzu, die dem Song eine besondere Intensität verleiht. 'Schön, dass es dich gibt' ist unser Geschenk an alle Verliebten zum Valentinstag."Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar und verspricht, die Herzen der Zuhörer zu erobern.Pietro Basile und Diana Maria Kriegers Duett "Schön, dass es dich gibt" ist ab dem 09.02.2024 erhältlich. Die Single wird von El Cartel veröffentlicht und von Sony Music Entertainment vertrieben.----- Download / Stream-----LINK (https://pietrobasile.lnk.to/SchoenDassEsDichGibt)----- Link zum Video-----LINK (https://youtu.be/diOxltF_UQ4)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5710559