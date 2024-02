Wien/ Niklasdorf (ots) -Nun beginnt die Auktion der Ausstattung des 1. Stockwerks im Palais Harrach und damit der so genannten Beletage, die René Benko persönlich als Büro und Repräsentationsfläche diente.1.117 Positionen aus der Zentrale der SIGNA Holding im Palais Harrach sind bereits versteigert worden, nun beginnt die Auktion der Ausstattung des ersten Stockwerks und damit der so genannten Beletage, die René Benko persönlich als Büro und Repräsentationsfläche diente.Ein fast vier Meter langer Schreibtisch mit Steinsockel, ein 54 Quadratmeter großer Teppich in Sonderanfertigung, ein drei Meter hoher Schaukasten des "Chrysler Building" und schalldichte Besprechungskuben: Neben einer Vielzahl an großzügigen Repräsentations- und Konferenzräumen befindet sich im ersten Stock der SIGNA Konzernzentrale auch das fast 100 Quadratmeter große Büro des Firmengründers.Über 1.000 Positionen aus der Beletage des Palais Harrach werden nun in mehreren Auktionen auf aurena.at versteigert: Das reicht vom Bürostuhl "Chancellor President" und den Besucherstühlen "Chancellor Visitor" über einen 78-flammigen Luster oberhalb der Prunkstiege bis hin zur Zigarrensammlung, einer Abhörschutz-Box fürs Smartphone, SIGNA Porzellan sowie Bestecksets und Serviettenringen aus Silber. Auch die an der Wand montierten SIGNA-Logos können ersteigert werden.Darüber hinaus sind wieder überaus hochwertige Design-Möbelstücke und Design-Leuchten sowie Highend-Konferenzstühle zu haben, aber auch Positionen mit Erinnerungswert wie SIGNA Wasserflaschen (Rufpreis 4 Euro).Zuschläge ab 24. FebruarGebote sind bereits möglich, die ersten Zuschläge erfolgen am 24. Februar 2024 ab 9:00 Uhr. Beauftragt mit der Versteigerung ist das österreichische Auktionshaus Aurena. Nach einmaliger Registrierung kann jeder - ob Firma oder Privatperson - mitbieten.Alle Detailinfos und Termine zu den einzelnen Auktionen finden Sie auf aurena.at.Zu den einzelnen Auktionen:- SIGNA Holding GmbH - Teil 10, Hauptbüro: https://www.aurena.at/auktion/9920/Hauptbuero- SIGNA Holding GmbH - Teil 8, 1. Stock: https://www.aurena.at/auktion/9919/Beletage- SIGNA Holding GmbH - Kunstwerke: https://www.aurena.at/auktion/9921/KunstBesichtigung der ExponateEine Besichtigung der Exponate im Palais Harrach ist möglich (fixer Termin, begrenzte Personenzahl, Anmeldung erforderlich!), darüber hinaus steht eine Online-Besichtigung zur Verfügung;zur Online-Besichtigung: https://my.matterport.com/show/?m=totB3Jq5uaXBilderEine umfassende Bilder-Sammlung finden Sie unter: https://rms.aurena.cloud/url/signabeletageHonorarfrei zur redaktionellen Verwendung, Bildcredit: aurena.atzur Auktion SIGNA Holding GmbH - Hauptbüro (https://www.aurena.at/auktion/9920/Hauptbuero)Pressekontakt:Aurena GmbH+43 676 757 8070j.blematl@aurena.atOriginal-Content von: Aurena GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151382/5710595