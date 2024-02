Nach der Veröffentlichung starker Quartalszahlen erreichte die Siemens-Aktie am Donnerstag ein neues Rekordhoch bei 174 Euro. Am Freitag bildet die Aktie jedoch das Schlusslicht im DAX. Das hat einen bestimmten Grund. Der Kursrückgang ist der Dividendenausschüttung geschuldet, durch welche die Aktie ex-Dividende gehandelt wird. Die Dividende in Höhe von 4,70 Euro je Aktie - auf dem Niveau des gestrigen ...

