© Foto: Andre M. Chang - picture alliance



Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Cloudflare geht nach starken Quartalszahlen durch die Decke, dem Unternehmen ist operativ das beste Quartal seiner Geschichte gelungen. Die Anleger belohnten dieses in der US-Nachbörse mit einem Aufschlag von 24 Prozent.Anleger der Cybersecurity-Aktie Cloudflare dürften am Freitag Grund zum Jubeln haben. Nach den am Donnerstagabend vorgestellten Quartalszahlen ging die Aktie in der US-Nachbörse durch die Decke und legte um 24 Prozent zu. Grund für die Rallye war neben einem kräftigen Wachstum auch der zufriedenstellende Ausblick. Kräftiges Umsatz- und Gewinnwachstum Bei den Erlösen steigerte sich das Unternehmen um 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 362,5 Millionen US-Dollar, damit hat …