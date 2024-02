PayPal hat am Mittwochabend gute Zahlen, aber einen enttäuschenden Ausblick für das Jahr 2024 präsentiert. Die Aktie ist daraufhin eingebrochen und am gestrigen Donnerstag rund elf Prozent tiefer aus dem US-Handel gegangen. So mancher Schnäppchenjäger wittern nun eine Chance. Doch zwei Faktoren mahnen zur Vorsicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...