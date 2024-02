Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 09.02.2024

Kursziel: 2,80 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 3,00 auf EUR 2,80.



Zusammenfassung:

ad pepper media (APM) hat vorläufige Zahlen für 2023 vorgelegt, die unter unseren Prognosen und den Vorjahreszahlen lagen. Der Nettoumsatz ging im Jahresvergleich um 13% auf EUR21,7 Mio. zurück, und das EBITDA war nur knapp ausgeglichen gegenüber EUR1,3 Mio. im Jahr 2022. Die Hauptgründe für den Rückgang waren die schleppende Nachfrage, insbesondere im traditionell starken Weihnachtsquartal, und Einmal-Kosten in Höhe von EUR460 tsd. für die geplante Übernahme von solute. Die geplante Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an solute ist komplexer als erwartet und dauert daher länger. Das Management geht weiterhin davon aus, dass es die Übernahme abschließen wird; der genaue Zeitpunkt ist jedoch derzeit schwer vorherzusagen. Da das makroökonomische Umfeld in wichtigen Märkten weiterhin schwächer ist als von uns erwartet, senken wir unsere Prognosen für 2024 und die folgenden Jahre. Dennoch gehen wir davon aus, dass APM die Talsohle erreicht hat und rechnen mit einem Umsatzwachstum von 5% und einem deutlich verbesserten EBITDA (EUR1,1 Mio.) im Jahr 2024. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem neuen Kursziel von EUR2,80 (vorher: EUR3,00). Die wichtigsten Kurstreiber werden der Abschluss des Solute-Deals und ein sich verbesserndes makroökonomisches Umfeld sein. Wir bestätigen unser Kaufen-Rating.





First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 3.00 to EUR 2.80.



Abstract:

ad pepper media (APM) has reported preliminary 2023 figures which were below our forecasts and prior year figures. Net revenue declined 13% y/y to EUR21.7m and EBITDA was at break-even versus EUR1.3m in 2022. The main reasons for the decline were sluggish demand, in particular in the traditionally strong Christmas quarter, and EUR460k in one-off costs for the planned takeover of solute. The planned acquisition of a majority stake in solute is more complex than anticipated and is thus taking longer. Management continues to believe that it will conclude the deal, but the exact timing is currently difficult to predict. As the macroeconomic environment in key markets remains weaker than we expected, we lower our forecasts for 2024 and the following years. We nevertheless believe that APM's numbers have bottomed out and project 5% topline growth and significantly improved EBITDA (EUR1.1m) in 2024. An updated DCF model yields a new price target of EUR2.80 (previously: EUR3.00). The main share price drivers will be the conclusion of the solute deal and an improving macroeconomic environment. We reiterate our Buy rating.



