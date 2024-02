Nürnberg (ots) -Auf der bevorstehenden BIOFACH 2024 kann sich NORMA erneut auf zahlreiche Auszeichnungen des Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. (DLG) freuen. Insgesamt 181 Gold-, 34 Silber- und neun Bronzemedaillen winken dem Lebensmittel-Händler im Rahmen der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel zwischen dem 13. und 16. Februar 2024. Wie auch in den Vorjahren steht dabei vor allem die Discount-Eigenmarke BIO SONNE im Mittelpunkt. NORMA beweist damit aufs Neue, dass höchste Qualitätsstandards nicht im Widerspruch zu den niedrigen Preisen stehen, die an Kundinnen und Kunden weitergegeben werden. Die Prämierung macht NORMA damit zum 15. Mal in Folge zum besten Bio-Händler Deutschlands.Gemeinsam zu einer grünen ZukunftNachhaltigkeit spielt bei NORMA schon seit Jahren eine große Rolle. Der Discounter bemüht sich nicht nur Filialen und Standorte effizient zu gestalten, sondern achtet auch bei der Sortimentsauswahl auf kurze Lieferwege und die konsequente Erhöhung des Anteils von Bio-Produkten am Gesamtangebot. Die Eigenmarke BIO SONNE - die 2006 auf den Markt gebracht wurde und NORMA so zum Bio-Vorreiter im Discount gemacht hat - darf auch in diesem Jahr auf der BIOFACH zum wiederholten Male glänzen. Zur Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel werden mehr als 3.200 Aussteller und 51.000 Fachbesucher erwartet - die perfekte Möglichkeit für das NORMA-Team, voller Stolz die Bio-Expertise zu unterstreichen und in den Austausch mit Expertinnen und Experten der Branche zu kommen.Auch die kürzliche Rezertifizierung von BIO SONNE als GREEN BRAND (November 2023) unterstreicht, dass verschiedene Qualitätsinstitute die Arbeit von NORMA positiv bewerten und die Bemühungen des fränkischen Discounters damit auch in den kommenden Jahren garantiert weitergehen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5710665