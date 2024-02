Stuttgart (ots) -- Rückwirkend zum 1.1.2024 wird die Managementberatung Horváth Eigentümerin der Interim Excellence GmbH- Das digitalisierte Geschäftsmodell im Wachstumsmarkt Interim Management ergänzt das bestehende Horváth-PortfolioRückwirkend zum 1.1.2024 wird die Horváth AG Haupteigentümerin der Interim Excellence GmbH, Betreibergesellschaft der Plattform interim-x.com. Seit 2013 vermittelt der spezialisierte Anbieter erfolgreich Senior Experts, Interim Manager und Restrukturierungsprofis an Großkonzerne, Familienunternehmen sowie Private-Equity-Gesellschaften. Mehr als 10.000 Senior Experts und Interim Manager sind auf der Plattform registriert, davon 3.000 akkreditiert - Tendenz steigend."Wir haben mit der Interim Excellence GmbH ein stark wachsendes und sehr profitables Unternehmen in einem absoluten Wachstumsmarkt erworben, das unsere klassische Managementberatung strategisch optimal ergänzt", sagt Helmut Ahr, Vorstandssprecher bei Horváth. "Wir gewinnen einerseits den direkten Zugang zu Senior Experts mit sehr dezidierter Branchen- beziehungsweise Fach-Expertise, die wir auf Kundenwunsch in unsere Projektteams integrieren können. Andererseits können wir Unternehmen künftig aus einer Hand neben dem klassischen Management Consulting auch Interim Management zur kurzfristigen Schließung offener Managementpositionen anbieten. Damit vertiefen und erweitern wir unsere Wertschöpfung, um unsere Kunden noch ganzheitlicher zu begleiten."Die Vermittlung spezialisierter Führungskräfte und Interim Manager ist ein stark wachsendes Marktsegment. Allein in Deutschland beträgt das aktuelle Marktvolumen etwa 2,5 Milliarden Euro jährlich. Der Fachkräftemangel und der Trend zu flexiblerer Arbeit sind wesentliche Treiber dieses Wachstums.Die Zusammenarbeit zwischen Horváth und interim-x hat sich im Vorfeld in einer Kooperation bereits als sehr erfolgreich erwiesen. "interim-x hat sich als höchst zuverlässiger und leistungsstarker Partner etabliert. Die exzellente Qualität der Profile, der hohe Digitalisierungsgrad und die damit verbundene Geschwindigkeit und Prozesseffizienz in der Vermittlung haben uns von Beginn an beeindruckt", so Ahr.Geschäftsführer und Mitgesellschafter der Plattform bleibt Gründer Martin Franssen. Der erfahrene Interim Manager rief die Plattform 2013 als Start-up ins Leben, um die Besetzung von Experten- und Managementpositionen einfacher, effizienter, digitaler und transparenter zu machen.In diesem Jahr plant interim-x die Vermittlung von Honorarvolumina in Höhe von über acht Millionen Euro. Gemeinsam will man nun noch stärker wachsen. "Mit der Horváth-Gruppe im Rücken wird sich interim-x in den nächsten Jahren strategisch stark weiterentwickeln. Management Consulting und Interim Management werden stärker zusammenrücken - ein,perfect match'", so Franssen. "Überzeugt hat uns bei Horváth der konsequente Wachstumskurs als Top-Managementberatung mit Fokus auf höchste Qualität, den wir bei der Auswahl unserer Interim Manager ebenso ansetzen."Foto zum Download: https://hrvth.com/497J7uu (Quelle: Horváth AG)Über HorváthHorváth ist eine internationale, unabhängige Managementberatung mit 1.400 Mitarbeitenden an Standorten in Europa, den USA und weiteren globalen Märkten. Als Top-Management-Beratung für Transformation, Performance Management und Digitalisierung führen wir Unternehmen und öffentliche Organisationen zu nachhaltigem Erfolg und langfristig hoher Wertschöpfung. Horváth zeichnet sich durch fundierte, innovative Beratungsansätze und Lösungen aus - basierend auf unseren Wurzeln und Werten, geprägt durch unseren Gründer Professor Péter Horváth. Kunden und Kundinnen, von Vorstands- bis Fachebene, schätzen in besonderem Maße die ausgeprägte Fachexpertise, die Implementierungsstärke sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Für die hohe Zufriedenheit mit den erreichten Projektergebnissen ist Horváth vielfach ausgezeichnet.Über interim-x.cominterim-x.com ist eine leistungsstarke und effiziente Online-Plattform, die Unternehmen seit 2013 Zugang zu hoch qualifizierten Senior Experts und Interim-Managern bietet, von Fachexperten und -expertinnen bis zu C-Level. Mehr als 10.000 Senior Experts und Interim Manager sind auf der Plattform registriert, davon 3.000 akkreditiert. Neben der exzellenten Qualität der Profile zeichnet sich der führende digitale Player im Premiumsegment des europäischen Interim-Management-Marktes durch maximale Prozess- und Kosteneffizienz sowie hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit aus. Betreiber von interim-x.com ist die Interim Excellence GmbH mit Sitz in München.Pressekontakt:AnsprechpartnerinJuliana TunschHorváth AGRotebühlstraße 10070178 StuttgartTel. +49 711 66919-0presse@horvath-partners.comOriginal-Content von: Horváth, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172809/5710660