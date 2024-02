Unterföhring (ots) -Bauernproteste, Bahnstreik, Handball-EM-Schock - in der Winterpause von "Late Night Berlin" ist viel in Deutschland und der Welt passiert. Was der Winterurlaub von Klaas Heufer-Umlauf damit zu tun hat und wie er versehentlich für diverse Schlagzeilen sorgte, zeigt ProSieben am Dienstag um 22:40 Uhr, denn der späte Dienstagabend gehört wieder "Late Night Berlin". In den neuen Folgen spricht Klaas Heufer-Umlauf jeden Dienstagabend über die Themen, die ihn, Deutschland und die Welt derzeit bewegen. Außerdem erinnert Klaas am Dienstag an alle Promi-Trennungen der vergangenen Wochen.Schauspieler Florian David Fitz nimmt am Dienstag auf dem "Late Night Berlin"-Sofa Platz und auch in dieser Staffel besucht jede Woche ein Überraschungsgast das Studio, von dem Klaas nichts weiß ..."Late Night Berlin" ab 13. Februar 2024 um 22:40 Uhr immer dienstags auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: LateNightBerlinPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5710653