Geben die Automobilhersteller in zunehmendem Maße zu wenig CO2-Emissionen für ihre Fahrzeuge an? Das behauptet das durch die Aufdeckung des VW-Abgasskandals bekannt gewordene International Council on Clean Transportation (ICCT). Neue Zahlen des ICCT bergen einigen Sprengstoff. Der 2005 in den USA gegründete Internationale Rat für sauberen Verkehr, der auch eine Zweigstelle in Berlin betreibt, wirft den AutomobilÂherstellern vor, die Abgaswerte ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...