FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca nach Zahlen von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 11000 auf 9500 Pence gesenkt. Das Schlussquartal des britischen Pharmakonzerns markiere ein durch und durch enttäuschendes Jahresende, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate hätten in den meisten Bereichen, auf die es ankomme, die Erwartungen verfehlt. In diesem Jahr rechnet der Experte zudem mit weniger potenziellen Kurstreibern./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2024 / 06:42 / CET

GB0009895292