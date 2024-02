Die Aktie von Siemens Energy musste nach dem Mehrmonatshoch im Anschluss an die Zahlen am gestrigen Donnerstag einen Rückschlag verkraften. Auch am Freitag notiert die Aktie im Minus und wieder unter der 14-Euro-Marke. Die Deutsche Bank warnt vor höheren Kosten, Goldman Sachs dagegen lobt die Entwicklung.Es gebe zwar erste Fortschritte bei der kriselnden Tochter Gamesa, so Deutsche-Bank-Analyst Gael de-Bray. Doch die Finanzaufwendungen würden wegen Extrakosten deutlich höher ausfallen, warnte er. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...