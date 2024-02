Die Aktie des mRNA-Spezialisten Moderna ist am Donnerstag vor allem in Richtung Handelsende an der Nasdaq spürbar unter die Räder gekommen. Zum Schluss stand ein Minus von 5,7 Prozent auf der Kurstafel. Als Belastungsfaktor entpuppt sich ein negativer Analystenkommentar im Hinblick auf den RSV-Impfstoff des Unternehmens.So haben die Analysten von TD Cowen ihr "Market-Perform"-Rating für die Aktie von Moderna bestätigt, der faire Wert wird weiterhin auf lediglich 75 Dollar beziffert. Die Experten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...