Berlin - In Berlin-Mariendorf wurde am Freitagmorgen ein Geldtransporter überfallen. Das Fahrzeug sei auf dem Weg zu einer Bankfiliale von mehreren Tätern ausgeraubt worden, berichtet die "B.Z."



Demnach hätten die Täter dem mitfahrenden Wachpersonal die Waffen entwendet und eine Geldkassette erbeutet. Anschließend sei den Männern die Flucht gelungen, hieß es.



Der Mariendorfer Damm ist anschließend von der Polizei gesperrt worden. Die Ermittlungen dauern an.



Wie viel Geld die Täter erbeuteten und um wie viele Personen es sich handelte, ist zunächst nicht klar.

