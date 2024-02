Das Papier von Canopy Growth steht seit Jahresbeginn unter Druck und notiert mittlerweile rund 18 Prozent unter dem damaligen Kurs. Am Freitag präsentiert das Unternehmen seine Quartalszahlen, was für den Aktienkurs einen weiteren heftigen Abverkauf oder die lang ersehnte Erholung bedeuten könnte.Die Analysten erwarten im Durchschnitt einen Verlust pro Aktie von 0,53 Kanadische Dollar, einen bereinigten Verlust von 14,1 Millionen Dollar sowie einen Netto-Umsatz in Höhe von 74,8 Millionen Dollar.Canopy ...

