Hall in Tirol (ots) -Privatuniversität UMIT TIROL informiert am 19. Februar 2024 Online über die Doktorats-Programme für Health ProfessionalsAm Montag, den 19. Februar 2024 bietet die Tiroler Privatuniversität UMIT TIROL von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr eine Online-Doktorat-Lounge an, in deren Rahmen ein umfassender Überblick über die Doktorat-Studien der Universität gegeben wird. Dabei werden die sieben Fachbereiche, in denen an der Privatuniversität UMIT TIROL promoviert werden kann, vorgestellt und der Weg ins speziell auf die Bedürfnisse von berufstätigen Personen ausgerichtete Doktorat-Studium skizziert.Weiters präsentieren Doktorand*innen der UMIT TIROL ihre Dissertationen und berichten über ihre persönlichen Erfahrungen auf dem Weg zur Promotion. Zur Doktorat-Lounge kann man sich unter www.umit.at/doktorat-lounge anmelden.Aktuell bietet die UMIT TIROL speziell für Health Professionals, die sich wissenschaftlich weiterentwickeln wollen, maßgeschneiderte Doktorats-Studien (Abschluss Dr. phil.) in den Bereichen Gesundheitsinformationssysteme, Management und Ökonomie im Gesundheitswesen, Pflegewissenschaft, Public Health, Psychologie, Sportmedizin, Gesundheitstourismus und Freizeitwissenschaften, Health Technology Assessment und Technische Wissenschaften (Abschluss Dr. techn.) an.Ideale Möglichkeit zur persönlichen Information"Die Doktorat-Lounge bietet für Interessierte die ideale Möglichkeit sich persönlich über Inhalte, Ablauf und über das didaktische Konzept der Doktorat-Studien an der UMIT TIROL zu informieren und mit Professoren sowie mit Doktorats-Studierenden ins Gespräch zu kommen. Damit bietet die Doktorat-Lounge eine gute Entscheidungsgrundlage für eine persönliche und berufliche Weiterentwicklung", sagt die Rektorin und Geschäftsführerin der UMIT TIROL, Prof. Dr. habil. Sandra Ückert.Doktorat-Studien sind auf Bedürfnisse von berufstätigen Personen ausgerichtetDie Doktorats-Studien der Privatuniversität UMIT TIROL ermöglichen die wissenschaftliche Vertiefung eines bereits abgeschlossenen Hochschulstudiums. Qualifikationsziel ist die Befähigung der Doktorandinnen und Doktoranden zur eigenständigen wissenschaftlichen Forschungsleistung in der jeweiligen Fachrichtung. Die Doktorats-Studien an der UMIT TIROL sind speziell auf die Bedürfnisse von berufstätigen Personen ausgerichtet. Mit einem Doktorats-Studium an der UMIT TIROL können Studierende einerseits den Grundstein für eine wissenschaftliche Karriere legen, andererseits erwerben Absolventinnen und Absolventen dadurch eine Qualifikation für leitende Positionen beispielsweise in öffentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen, in der Gesundheitswirtschaft oder in der Industrie. Alle Doktorats-Studien sind durch die für die Qualitätssicherung an Österreichischen Hochschulen zuständige AQ Austria akkreditiert.UMIT TIROL Podcast PhD Submitted liefert wertvolle Informationen zum DoktoratInteressante Informationen rund um die Doktorats-Studien liefert auch der Podcast "PhD Submitted", in dem regelmäßig Themen rund um das Doktorat der Privatuniversität UMIT TIROL diskutiert werden. Dabei werden etwa Fragen zur Themenfindung, zur Anmeldung oder zu möglichen Stolper- und Meilensteinen während des Studiums geklärt. Die Podcasts können unter www.podcast.de abgerufen werden.Umfassende Informationen zu den Studienprogrammen der Privatuniversität UMIT in Hall in Tirol finden sich unter www.umit-tirol.at/studienAlle Infos zur Doktorat-Lounge Jetzt informieren und anmelden! (https://www.umit-tirol.at/page.cfm?vpath=studien/doktorat/doktorat-lounge)