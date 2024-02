Die meistgehandelten Produkte: Bullishe Stimmung bei Carl Zeiss Meditec

Der DAX® bleibt auch heute morgen knapp unter der 1700er Marke. Heute veröffentlichte Inflationsdaten aus Deutschland dienten nicht als Impulsgeber. Unter anderen veröffentlichten heute Carl Zeiss Meditec Quartalszahlen. Trotz durchwachsener Ergebnisse stieg der Aktienkurs des Medizintechnikunternehmens deutlich an.

Nach Angaben der Euwax bleiben die Investoren unentschlossen. Nachdem Anleger vermehrt in Automobilwerte eingestiegen sind, werden auch Knock-Out-Calls auf die Porsche Holding in einem größeren Volumen nachgefragt. Außerdem sind Knock-Out-Optionsscheine auf den DAX® gefragt. Die meistgehandelten Optionsscheine sind Calls auf den DAX® und den S&P 500® Index. Die Kursgewinne von Carl Zeiss Meditec lockten Invesoren in Faktor-Long-Produkte auf die Aktie.

Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD20QD 4,05 16950,67 Punkte 16575,927747 Punkte 41,83 Open End DAX ® Put HC75P5 9,98 16950,67 Punkte 17947,200403 Punkte 16,99 Open End SAP SE Put HD2EZU 1,34 167,99 EUR 180,99573 EUR 12,49 Open End Porsche Holding SE Call HC5SF1 0,58 45,99 EUR 40,364691 EUR 7,87 Open End Porsche Holding SE Call HD0WG6 0,34 45,99 EUR 42,718677 EUR 13,33 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.02.2024; 10:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC37PR 20,36 16964,50 Punkte 15000,00 Punkte 8,33 12.03.2024 DAX ® Call HC37PN 23,32 16964,50 Punkte 14700,00 Punkte 7,26 12.03.2024 DAX ® Call HC37QC 2,02 16964,50 Punkte 17100,00 Punkte 83,38 12.03.2024 S&P 500 ® Call HC7JFQ 7,70 5001,375 Punkte 4400,00 Punkte 6,03 17.12.2024 S&P 500 ® Call HD1KEV 7,25 5001,375 Punkte 4600,00 Punkte 6,39 17.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.02.2024; 10:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HD0C8D 80,70 16969,88 Punkte 16627,199635 Punkte 25 Open End Rheinmetall AG Long HC3M0Q 13,78 334,95 EUR 315,570002 EUR 6 Open End Carl Zeiss Meditec Long HC1P5H 6,97 114,60 EUR 63,590686 EUR 2 Open End Carl Zeiss Meditec Long HC2900 8,28 114,60 EUR 90,077575 EUR 4 Open End Rheinmetall AG Long HC286L 35,71 334,95 EUR 282,347927 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.02.2024; 10:55 Uhr

