Was für eine starke Performance, die der US-Biotech-Wert Viking Therapeutics in den vergangenen Wochen hingelegt hat. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR im Rahmen der Rubrik "Hot-Stock der Woche" Anfang Dezember 2023 hat die Aktie mittlerweile 67 Prozent zugelegt. Allein am Donnerstag ging es 18 Prozent nach oben. DER AKTIONÄR verrät den Grund und ob die Rally bei der Aktie noch weiter geht.

