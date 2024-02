Der OpenAI-Mitgründer Sam Altman ist bekanntlich ein Mann mit großen Visionen. Was sich der Tech-CEO laut einem Bericht des Wall Street Journal jetzt in den Kopf gesetzt hat, sprengt jedoch alles Dagewesene. Denn Altman will von Investoren zwischen fünf und sieben Billionen Dollar einsammeln und damit den Halbleitermarkt von Grund auf umkrempeln.Laut dem Wall Street Journal befindet sich der OpenAI-Chef aktuell in Gesprächen mit Investoren - darunter die Vereinigten Arabischen Emirate(VAE) - mit ...

