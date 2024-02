Das Ende der Lagerbestandskorrektur in der Chipbranche rückt immer näher. Immer mehr Branchenexperten und Firmenlenker erwarten, dass die Nachfrage nach den kleinen Bauteilen in vielen Bereichen langsam aber sicher wieder anziehen sollte. Ein Trend, von dem auch PVA TePla profitieren sollte. Die Aktie erwacht derweil auch aus ihrer Lethargie, so geht es weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...