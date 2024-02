NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Enel von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 7,00 auf 6,75 Euro gesenkt. Das neue Managementteam habe zwar gute Arbeit geleistet, indem es die strategischen Prioritäten des italienischen Versorgers mit einer größeren Rolle der Netze und mehr Selektivität bei den erneuerbaren Energien definiert habe, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der überdurchschnittlichen Kursentwicklung im vergangenen Jahr gehe es aber nun darum, diese Ziele auch umzusetzen. Der Experte senkte seine Schätzungen auf ein Niveau unterhalb der Unternehmensprognose wegen niedrigerer Strompreise./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 17:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2024 / 00:45 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Jetzt den vollständigen Artikel lesenIT0003128367