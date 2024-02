FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Orsted von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber von 265 auf 350 dänische Kronen je Aktie angehoben. Der Konzern habe zwar die Probleme hinsichtlich des US-Geschäfts für Windkraft auf See sowie der Kapitalsituation einigermaßen solide adressiert, allerdings gehe dies zulasten des Wachstums beim operativen Ergebnis (Ebitda) und der Ausschüttungen, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für eine Versorgeraktie ohne Dividende und überdurchschnittliches Wachstum seien die gegenwärtigen Bewertungsrelationen nicht gerechtfertigt./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / 12:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2024 / 12:36 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DK0060094928

