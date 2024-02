Der Chemieriese BASF zieht die Konsequenzen aus den Berichten, wonach Mitarbeiter von Partner-Gesellschaften stark in das Unterdrückungssystem gegen die muslimische Minderheit der Uiguren verwickelt sein sollen. So verkauft der DAX-Konzern seine Anteile an den beiden Joint Ventures BASF Markor Chemical Manufacturing sowie Markor Meiou Chemical in China. Das Unternehmen erklärte auf der Firmen-Homepage: "Die Situation in der Region Xinjiang war stets Teil der BASF-Gesamtbeurteilung ihrer Joint Ventures ...

Den vollständigen Artikel lesen ...