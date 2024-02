© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Die Aktien von Nvidia sind auf Einmonatssicht um 33 Prozent gestiegen. Die Marktkapitalisierung sprengt jeglichen Rahmen. Wie lang kann die Rallye noch andauern?Nvidia ist jetzt so viel wert wie der gesamte Hongkonger Aktienmarkt, der durch H-Aktien repräsentiert wird. Während Nvidia-Titel in den letzten 52 Wochen um 213 Prozent gestiegen sind, ist der Hang Seng Index in Hongkong um 26 Prozent gefallen. Diesen Vergleich zieht Michael Hartnett von der Bank of America. Nachdem Nvidia allein in den letzten zwei Monaten fast die gesamte Marktkapitalisierung von Tesla (rund 600 Milliarden US-Dollar) zugelegt hat, ist das Unternehmen zum Börsenschluss am Donnerstag 1,72 Billionen US-Dollar wert …