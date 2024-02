© Foto: Elizabeth Le/Elizabeth Le/AP



Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Boeing kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus: Eine Sammelklage in den USA richtet sich gegen Boeing und Alaska Airlines, nachdem sich bei Flug 1282 während des Fluges Teile des Rumpfes gelöst hatten. Die Hintergründe.Die Sammelklage wurde im Namen von 22 Passagieren eingereicht, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls an Bord des Fluges 1282 der Alaska Airlines befanden, berichtet die Bild-Zeitung. Sie berichten über emotionale und körperliche Folgen, darunter enormer Stress, Angstzustände, Traumata und Hörschäden. Rechtsanwalt Mark Lindquist, bekannt für seine erfolgreiche Vertretung der Familien der Opfer der Abstürze der Boeing 737 Max 8 in den Jahren 2018 und 2019, führt die Klage. Er …