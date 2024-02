Google ändert einen seiner Messwerte aus den Core Web Vitals. FID wird durch INP ersetzt - die neue Kennzahl hat auch andere Zielwerte. Nach dem Klick auf den Button passiert erst einmal nichts: Wer dieses Problem auf seiner Website hat, sollte sich schnellstens mit der Interaction to Next Paint, kurz INP, auseinandersetzen. Die neue Metrik ist ein Messwert für die Reaktionsfähigkeit einer Website. Er soll ab dem 4. März 2024 den First Input Delay ...

