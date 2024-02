Der aktuelle Palladiumpreis findet sich am Freitag, etwa um 10 Uhr, bei 877 US-Dollar und verzeichnet somit einen Rückgang von kräftigen -1,5 % in den letzten 24 Stunden. Dies spiegelt einen negativen Trend wider, der sich auch in einem Wochenrückblick mit einer Abnahme von -7,3 % bestätigt. Der Preis für Palladium, ein für die Automobilindustrie essentielles Edelmetall, erlebt eine Phase der Volatilität, die Investoren und Analysten gleichermaßen auf den Plan ruft.Anzeige:In den letzten Jahren hat sich das Umfeld für Edelmetalle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...