ZAHONY (dpa-AFX) - Auch in Ungarn haben am Freitag Landwirte gegen die EU-Agrarpolitik und gegen die befürchtete Konkurrenz durch billigeren Weizen aus der Ukraine demonstriert. Mit zahlreichen Traktoren hätten sie eine Fahrspur am wichtigsten Grenzübergang zum Nachbarland Ukraine bei Zahony blockiert, berichteten ungarische Medien.

Zu den Protesten riefen Ungarns Landwirtschaftskammer sowie der Bauernverband Magosz auf. Beide Institutionen werden von Parlamentsabgeordneten der regierenden rechstpopulistischen Partei Fidesz geführt. Auch der Fidesz-Vorsitzende und Ministerpräsident Viktor Orban hatte vorher Verständnis für die Bauernproteste in Europa geäußert./kl/DP/jha

