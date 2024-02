Die Geschichte der Fotografie ist eng mit der Entwicklung und Verwendung von Silber verbunden. Seit der Entdeckung seiner lichtempfindlichen Eigenschaften hat Silber eine entscheidende Rolle in der Fotografie gespielt. Dieser Artikel beleuchtet die historische Bedeutung von Silber in der fotografischen Kunst und Technik, ein Thema, das für Enthusiasten und Experten gleichermaßen von Interesse ist.Die Nutzung von Silber (TVC:SILVER) in der Fotografie begann im frühen 19. Jahrhundert. Die ersten fotografischen Verfahren, wie die Daguerreotypie und die Kalotypie, ...

