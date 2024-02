Vielversprechende Kryptowährungen 2024: 3 Coins mit Potenzial

Nach einer Verschnaufpause der Bullen geht es nun wieder steil bergauf am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs ist auf über 47.000 Dollar gestiegen und sorgt dabei für Optimismus unter den Anlegern, der auch die meisten Altcoins steigen lässt. Die meisten der 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung liegen deutlich im Plus und langsam lässt sich schon fast nicht mehr leugnen, dass der größte Bullrun aller Zeiten bevorstehen könnte. Das bedeutet natürlich auch, dass wieder zahlreiche neue Coins auf den Markt kommen werden, die mit beeindruckenden Renditen überzeugen werden, die die von Bitcoin und Co. weit übertreffen wird. Bei den folgenden Coins sieht es derzeit stark danach aus, als könnte eine solche Kursexplosion bevorstehen.

SMOG Token ($SMOG)

Der SMOG-Token ist seit seinem Launch vor 2 Tagen in aller Munde. Der Solana-basierte Meme Coin hat schon am ersten Tag mit einer Kursexplosion um mehr als 1.000 % überzeugt, wobei die Marktkapitalisierung auf über 20 Milliarden Dollar gestiegen ist. Hier ist aber offenbar noch lange nicht Schluss, sodass es in den letzten 24 Stunden erneut zu einer Rallye um fast 200 % gekommen ist und derzeit deutet auf dem Chart auch noch nichts darauf hin, dass hier bereits Schluss sein könnte.

(SMOG Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Neben der starken Performance überzeugt $SMOG mit einem X-Account, der innerhalb von 2 Tagen mehr als 10.000 Follower erreicht hat und hält die Community mit Airdrops bei Laune. Laut den Ankündigungen soll es sich dabei um die größte Airdrop-Aktion im Solana-Ökoystem handeln, weshalb die Reise hier noch nicht enden dürfte und SMOG der nächste WIF - vielleicht sogar der nächste BONK werden könnte.

Meme Kombat ($MK)

Mit Meme Kombat kommt eine Plattform auf den Markt, die Hype-Potenzial hat. Hier treffen sich schon bald die Communities der unterschiedlichsten Meme Coins, da die Charaktere der jeweiligen Coins in KI-generierten Battles in einer Arena zum Kampf antreten. Hier wird die Frage, wer aus einem Kampf zwischen DOGE und SHIB als Sieger hervorgehen würde, schon bald beantwortet. Die User können ihren Favoriten dabei in der Arena unterstützen, wodurch der native Token $MK das Potenzial hat, durch die Decke zu gehen.

(Meme Kombat Token-Vorverkauf - Quelle: Meme Kombat)

Die $MK-Token sind aktuell noch im Presale erhältlich, wobei bereits fast 8,5 Millionen Dollar des Vorverkaufsziels von 10 Millionen Dollar erreicht wurden, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis $MK an den Kryptobören gelistet wird. Die erste Battle-Saison beginnt unmittelbar nach dem Vorverkauf, weshalb erwartet wird, dass es nach dem Listing zu einer Kursexplosion kommt, bei der der Preis um über 1.000 % steigen könnte.

eTukTuk ($TUK)

Mit eTukTuk entsteht ein Projekt, das nicht nur hohes Gewinnpotenzial mit sich bringt, sondern auch die Möglichkeit, in Nachhaltigkeit zu investieren. Ziel ist es, die Millionen von TukTuks, die in Entwicklungsländern auf den Straßen sind und extrem viel CO2 ausstoßen, gegen elektrisch angetriebene Varianten auszutauschen. Dafür ist es natürlich auch nötig, ein Ladenetz auszubauen. Da gerade in ärmeren Teilen der Welt viele Menschen keinen Zugang zu einem Bankkonto haben, wird der $TUK-Token als Zahlungsmittel an den Ladesäulen integriert werden, wodurch dieser das Potenzial hat, mit dem Fortschreiten des Projekts eine immer höhere Nachfrage zu generieren und dadurch im Kurs zu steigen.

($TUK Token-Vorverkauf - Quelle: eTukTuk-Website)

Investoren, die von dem Konzept überzeugt sind, haben inzwischen $TUK-Token im Wert von mehr als 860.000 Dollar gekauft. Frühe Käufer haben den großen Vorteil, dass der Preis für die Token bereits während des Presales mehrfach angehoben wird, wodurch sich schon bis zum Listing an den Kryptobörsen ein Buchgewinn ergibt, der nach dem Launch noch deutlich höher ausfallen kann. Experten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, vermuten, dass $TUK durch den aktuellen Vorverkaufspreis noch stark unterbewertet sein könnte und haben bereits Kursziele ausgesprochen, die das 10- bis 15-fache des aktuellen Preises betragen.

