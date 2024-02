Play to Earn Token auf Polygon - welche Vorteile bringt das?

Die Polygon Blockchain hat sich als eine der führenden Plattformen für die Entwicklung und den Betrieb von Play-to-Earn (P2E) Spielen etabliert. Ursprünglich als Matic Network bekannt, zielt Polygon darauf ab, die Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit von Ethereum, der weltweit führenden Smart-Contract-Plattform, zu verbessern, ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Polygon nutzt eine Layer-2-Skalierungslösung, um Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain schneller und kostengünstiger zu machen. Die Transaktionskosten auf Polygon sind mit etwa 0,01 USD außerordentlich niedrig, was einen signifikanten Vorteil gegenüber den oft viel höheren Gebühren auf der Ethereum-Blockchain darstellt.

Niedrige Transaktionsgebühren

Diese niedrigen Transaktionskosten und die erhöhte Geschwindigkeit, mit der Transaktionen auf der Polygon-Plattform verarbeitet werden, bieten erhebliche Vorteile für P2E-Spiele. Für Spiele, die auf Blockchain-Technologie basieren und bei denen häufig Mikrotransaktionen vorkommen, wie das Kaufen von Gegenständen im Spiel oder das Erhalten von Belohnungen, können hohe Gebühren und langsame Transaktionszeiten ein Hindernis für Spieler darstellen. Polygon ermöglicht es Entwicklern, diese Hürden zu überwinden und Spiele zu schaffen, die nicht nur erschwinglich, sondern auch reaktionsschnell sind, was eine flüssigere Spielerfahrung ermöglicht.

Entwickler haben es leichter

Polygon bietet eine Reihe von Vorteilen, die es für Entwickler einfacher machen, darauf Spiele und Apps zu programmieren. Als Layer-2-Lösung für Ethereum zielt Polygon darauf ab, die Skalierbarkeits- und Geschwindigkeitsprobleme zu lösen, mit denen Entwickler auf der Ethereum-Blockchain konfrontiert sind, und gleichzeitig die Transaktionskosten erheblich zu senken.

Ein Schlüsselmerkmal, das Polygon für Entwickler besonders attraktiv macht, ist die Kompatibilität mit der Ethereum Virtual Machine (EVM). Dies erleichtert Entwicklern, die bereits mit Solidity, der Programmiersprache von Ethereum, vertraut sind, den Übergang und die Entwicklung auf Polygon, ohne neue Sprachen lernen oder ihre vorhandenen Anwendungen erheblich anpassen zu müssen. Die Plattform bietet eine "One-Click"-Bereitstellung von vorkonfigurierten Blockchains und ein interoperables Protokoll, das den Austausch beliebiger Nachrichten zwischen Ethereum und anderen Blockchain-Netzwerken ermöglicht. Diese Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit, kombiniert mit der Fähigkeit, bis zu 65.536 Transaktionen pro Block zu verarbeiten, machen Polygon zu einer leistungsstarken und zugänglichen Plattform für die Entwicklung von Blockchain-basierten Projekten.

Sponge - DeFi Token mit Play to Earn Game

SPONGEV2 hat sich mit seinem Relaunch vor wenigen Tagen auch auf die Polygon Blockchain begeben. Mit dem Ziel, der nächste große Memecoin mit 500 Million Market Cap zu werden, könnte dieser Schritt genau der richtige gewesen sein.

Nachdem Coins wie $WIF bereits eine beeindruckende Marktkapitalisierung nahe der 500 Millionen Dollar Marke erreicht hat, steht SPONGE V2 möglicherweise am Anfang einer ähnlichen Entwicklung. Angesichts der Erfolge des ursprünglichen SPONGE Coins, der letztes Jahr für Furore sorgte, als sein Wert innerhalb kürzester Zeit auf 100 Millionen Dollar anstieg, gibt es gute Gründe zu glauben, dass $SPONGEV2 diese Erfolgsgeschichte sogar noch übertreffen könnte.

Die Entwickler hinter $SPONGEV2 planen, den Bekanntheitsgrad und Erfolg des ersten SPONGE Coins zu übertreffen. Dazu gehört die Durchführung einer noch umfassenderen Marketingstrategie sowie die Zielsetzung, den Coin auf noch größeren Kryptobörsen zu listen, mit der Hoffnung auf Aufnahme bei Plattformen wie Coinbase oder Binance.

Die große und engagierte Community des Vorgängercoins, die mehr als 30.000 Follower umfasst, bietet eine solide Grundlage für den Erfolg von $SPONGEV2. Viele aus dieser Gemeinschaft sind bereit, auch den neuen Coin zu unterstützen, motiviert durch die beachtlichen Gewinne, die mit dem ersten SPONGE erzielt wurden. Zusätzlich ist die Entwicklung eines eigenen Play-to-Earn-Spiels geplant, um das Interesse der Investoren langfristig zu sichern und weitere Käufer anzuziehen.

Mehr Informationen zum Play to Earn Spiel von SPONGEV2

