5 Krypto Prognosen 2024: Das erwarten Top-Analysten von VanEck

Die Prognosen von Analysten ziehen stets große Aufmerksamkeit auf sich, besonders zu Beginn eines neuen Jahres. Im Februar 2024 bietet sich damit immer noch eine gute Gelegenheit, um die Weichen für die kommenden Monate zu stellen. Denn das Jahr begann vielversprechend, erneut dominieren aktuell die Bullen.

So gibt es von den Krypto-Experten bei VanEck beispielsweise die folgenden 5 Krypto Prognosen für 2024:

Bitcoin erreicht Allzeithoch am 9. November

Die Marktanalysten von VanEck gehen davon aus, dass der Bitcoin in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 enorme Stärke aufbauen wird, die durch politische Unsicherheiten hervorgerufen wird. Denn diese erwarten, dass der Anteil der weltweit an legislativen und präsidentiellen Wahlen teilnehmenden Bevölkerung 2024 einen historischen Höchststand von über 45 % erreichen wird. So viele Wahlen gab es noch nie - die Welt stimmt über ihre Zukunft ab und entscheidet sich mitunter für unkonventionelle Lösungen. Dies könnte eine erhöhte Volatilität begünstigen.

Insbesondere nach einer konfliktreichen Wahl, die Donald Trump in den USA nach VanEck erneut das Präsidentenamt sichert, könnte dies zu starkem Optimismus führen, dass die feindselige Regulierungspolitik der SEC der Vergangenheit angehört. VanEck geht davon aus, dass der Bitcoin-Preis somit am 9. November ein neues Allzeithoch erreichen wird, exakt drei Jahre nach seinem letzten Höchststand. Diese Vorhersage spiegelt eine Wiederholung der Entwicklung wider, bei der Bitcoins Ausbruch im November 2020 genau drei Jahre nach seinem Höhepunkt im November 2017 stattfand. Zwar scheint die tagesgenaue Vorhersage etwas ungewöhnlich - der Tenor ist jedoch nachvollziehbar.

Trotz Stärke verliert Ethereum Marktanteile

Ethereum wird es nach VanEck im Jahr 2024 jedoch nicht schaffen, Bitcoin den Rang abzulaufen. Nichtsdestotrotz ist Ethereum gegenüber Mega-Cap-Tech-Aktien das Mittel der Wahl und hier für eine Outperformance gut. Das deutlichere regulatorische Profil von Bitcoin und seine Energieintensität werden das Interesse quasi-staatlicher Einheiten in Lateinamerika, dem Mittleren Osten und Asien auf sich ziehen. Argentinien wird sich El Salvador, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman und Bhutan anschließen und als fünftes Land das Bitcoin-Mining auf staatlicher Ebene fördern. Wie in vergangenen Zyklen wird Bitcoin den Markt zu einer Rallye führen, woraufhin der Wert in kleinere Tokens fließt, gerade nach dem Halving. ETH wird erst nach dem Halving beginnen, Bitcoin zu übertreffen, und könnte im Jahresverlauf besser abschneiden. Trotz einer starken Performance in 2024 wird ETH Marktanteile an andere Smart-Contract-Plattformen verlieren, wie zum Beispiel Solana.

Besser denn je - das Comeback der NFTs

Die monatlichen Volumina von NFTs werden sich einem neuen Allzeithoch nähern, da Spekulanten wieder in den Kryptomarkt zurückkehren und sich insbesondere auf führende NFT-Kollektionen auf Ethereum, verbesserte Krypto-Games und neue Bitcoin-basierte Angebote konzentrieren. Trotz des fast 50:1 Verhältnisses von ETH gegenüber Bitcoin bei primären NFT-Verkäufen werden das Ordinals-Protokoll von Bitcoin und aufkommende Layer-2-Chains auf Bitcoin zu einer anhaltenden Wiederbelebung der Netzwerkgebühren bei Bitcoin führen. Das Verhältnis von primären NFT-Emissionen zwischen ETH und BTC wird sich bis Ende 2024 auf etwa 3:1 angleichen. Der NFT-Boom wirkt somit zugunsten von Bitcoin.

Krypto Gaming: Blockbuster mit 1 Million Gamern

Das Blockchain-Gaming wird im kommenden Jahr nach VanEck ein Revival erleben, sodass mindestens ein Titel die Marke von über einer Million täglich aktiven Nutzern überschreitet.

Gaming-Titel, die über Jahre hinweg entwickelt und mit mehr als 100 Millionen Dollar finanziert wurden, werden 2024 veröffentlicht. Diese könnten nach den Analysten endlich der Gamechanger für das Krypto-Gaming werden. Denn die hochfinanzierten Spiele könnten nun Gamer in einem Umfang anziehen, der mit traditionellen AAA-Spielen vergleichbar ist.

Meme Kombat positioniert sich als potenzieller Gewinner des aktuellen Gaming-Booms, indem das Projekt bekannte Meme-Figuren integriert, was Momentum und erhöhte Nachfrage generieren könnte. Die Möglichkeit, passives Einkommen durch Staking-Rewards zu erzielen, verstärkt das Interesse weiter. In der Kombination von Nutzen, Viralität und Belohnungen offenbart Meme Kombat ein starkes Potenzial. Schon über 8,5 Millionen US-Dollar wurden investiert und dürften die Finanzierung einer aufregenden Gaming-Plattform sicherstellen. Ferner könnten all diese Faktoren zusammen eine erfolgreiche Adoption fördern und Meme Kombat zu einem spannenden Akteur im wachsenden Gaming-Markt für 2024 machen. Anleger haben aktuell die letzte Chance im Vorverkauf.

Adoption dank DePin und Auslandsüberweisungen

Die Krypto-Adoption wird auch 2024 durch reale Usecases vorangetrieben. Überweisungen avancieren durch einfacheres Handling und den Einsatz von Stablecoins in Schwellenländern zu einem wichtigen Anwendungsfall der Blockchain, wodurch Remittances kostengünstig und praktisch werden. Auch DePin wird zu einem potenziellen Megatrend und schafft endlich greifbare Anwendungsfälle der Blockchain, um neue Nutzer in die Ökosystem der entsprechenden Chains zu bringen.

