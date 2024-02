Barrick Gold-Aktionäre mussten in den vergangenen Tagen regelrecht krisenfest sein. Denn für den Kurs ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von 4,80 Prozent. An fünf der fünf Sitzungen ging die Aktie mit Abschlägen aus dem Handel. Ordentlich weh tat dabei vor allem das Minus vom Montag in Höhe von 1,56 Prozent. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt? Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. ...

