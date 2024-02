DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Gesucht: Rohstoff des Jahres 2024 - Barrick Gold, Arcadia Minerals und Anglo American

Frankfurt (pta/11.02.2024/08:30) - Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Castingshow mit dem Titel: "Wer wird der Rohstoff des Jahres?" Zahlreiche Anlegerinnen und Anleger wären ohne Zweifel an der Entwicklung während des Wettkampfes und vor allem am Ausgang interessiert. Genau wie bei einer realen Show gäbe es eine ganze Menge an Bewerbern, die großes Potenzial mitbringen. Im Jahr 2024 kommen mehrere Rohstoffe in Frage, die um diesen Titel konkurrieren. Drei stechen hervor.

Der erste Kandidat ist ein Rohstoff, der schon seit Jahren als "weißes Gold" und "Rohstoff der Zukunft" bezeichnet wird. Oder wie es Elon Musk, der im Übrigen ideal in eine solche Show passen dürfte, ausdrückte: "Das Lithiumgeschäft ist die Lizenz zum Gelddrucken." Lithium wird für Lithium-Ionen-Batterien gebraucht, welche die E-Mobilität antreiben. In Deutschland wurden laut Daten des ADAC im Jahr 2023 insgesamt rund 7,3% mehr E-Autos zugelassen als im Vorjahr. In den USA und China ist der Markt der Elektromobilität zuletzt ebenfalls gewachsen. Laut Bloomberg NEF gibt es zum Beginn des Jahres 2024 keine Anzeichen für eine Verlangsamung bei der Entwicklung.

Die beiden weiteren Kandidaten sind Kupfer und Gold. Letzteres ist einer der Bewerber, wenn es um den bedeutendsten Rohstoff geht. Robert Halver, Chefanalyst der Baader Bank, sagte bei Das Investment ein gutes Jahr für Gold vorher. Demnach bleibt es in der Krisenlage ein wichtiger sachkapitalistischer Vermögensbaustein. Und auch eine sinkende Rohstoff-Inflation soll dem Gold zugutekommen. Kupfer wurde auf der London Metal Exchange, der größten Metallbörse der Welt, von der Mehrheit der anwesenden Experten das meiste Potenzial für das Jahr 2024 vorausgesagt. Der Hauptgrund: Das Metall ist ein wichtiger Bestandteil der grünen Wende.

Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) und die Hoffnung auf das Goldjahr

Der kanadische Konzern gehört zu den größten auf dem Goldmarkt. Die Entwicklungsprojekte und Goldminen verteilen sich über drei Kontinente. Sie finden sich in zahlreichen Ländern in Nordamerika, Südamerika und Afrika. Barrick Gold hat eine gute Stellung auf dem Markt, weswegen wenige Unternehmen mehr von einer positiven Goldentwicklung im Jahr 2024 profitieren würden. Viele Analysten sehen an der Börse Potenzial für Barrick Gold. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Ende Januar fast 38% über dem Kurs vom 27. Januar 2024. Dieser betrug etwas mehr als 14 Euro.

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) und ein entscheidendes Jahr

Dieses australische Explorationsunternehmen entwickelt Batteriemetall-Projekte in Namibia. Im vergangenen Jahr konnte Arcadia Minerals die Finanzierung für das am weitesten vorangeschrittene Projekt abschließen. Es handelt sich dabei um das Tantal-Projekt Swanson. Bei diesem will die Firma im Jahr 2025 in die Produktion gehen. Der Bau der Mine hat begonnen. Auch dank einer Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen HeBei Xinjian Construction. Durch die Einnahmen aus der Produktion soll die künftige Expansion des Unternehmens finanziert werden.

Weit vorangeschritten ist auch das Lithium-Projekt Bitterwasser. Im Jahr 2024 sollen auch bei diesem Rohstoffprojekt entscheidende Schritte auf dem Weg zur Produktion gegangen werden. Das nächste Ziel ist die Veröffentlichung einer Scoping-Studie. CEO Philip le Roux hatte Ende des vergangenen Jahres erklärt, dass die jüngsten Bohrungen die hohe Lithologie und Mächtigkeit bei weiteren Pfannen bestätigen. Die wirtschaftliche Analyse des möglichen Abbaubetriebs, die durch die Studie erfolgen soll, soll Aktionären nun einen noch genaueren Einblick geben.

Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820) und die Hoffnung rund um den Kupferpreis

Das Unternehmen mit Sitz in London zählt zu den größten Minenbetreibern der Welt. Die höchste Produktion weist Anglo American bei Eisenerz, Nickel, Kohle, Mangan und Diamanten auf. Auch bei der Förderung von Kupfer nimmt der Bergbaukonzern eine führende Rolle ein. Die Stellung auf dem Markt überzeugt einige Analysen. Ende Januar 2024 liegt das durchschnittliche Kursziel etwas mehr als 25% über dem Kurs der Aktie von Anglo American. Das geht aus Daten von MarketScreener hervor.

Gibt es mehrere Rohstoffe des Jahres?

Lithium, Kupfer, Gold, oder doch ein anderer Rohstoff. Es gibt einige Kandidaten, die als Rohstoff-Gewinner des Jahres 2024 in Frage kommen. Unterdessen ist nicht ausgeschlossen, dass es mehrere Gewinner gibt.

Arcadia Minerals ISIN: AU0000145815 WKN: A3C7FG Land: Australien / Namibia

