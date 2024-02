Am Donnerstag ist ein neuer Satellit gestartet. Dessen Aufgabe ist die Untersuchung der Gesundheit der Ozeane, der Luftqualität und der Auswirkungen des sich verändernden Klimas. Der jüngste Satellit der Nasa trägt die Abkürzung Pace für den ansonsten sperrigen Namen Plankton-, Aerosol-, Klima- und Ozean-Ökosystem-Satellit. Er brach am 8.2.2024 an Bord einer Falcon-9-Rakete von SpaceX vom Space-Launch-Complex 40 am Weltraumbahnhof Cape Canaveral ...

