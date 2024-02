Chainlink verdrängt Dogecoin aus den Top 10 - Wie geht es jetzt weiter?

Im Krypto-Space ist es zu einem Machtwechsel unter den größten Coins nach Marktkapitalisierung gekommen. Der einstige Meme Coin DOGE, der seinen Platz in den Top 10 lange Zeit gehalten hat, zeigt schon lange Schwäche und kann mit der Performance der anderen Top Coins nicht mithalten. Deshalb war es nur eine Frage der Zeit, bis der Liebling von Elon Musk überholt wird. Mit der Rallye von Chainlink, wobei der LINK-Kurs in den letzten 24 Stunden um über 9 % zugelegt hat, wurde DOGE nun überholt. Ob sich das nochmal ändert, ist fraglich.

Dogecoin nie mehr in den Top 10?

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die schlechte Performance von DOGE dem Meme Coin zum Verhängnis wird. Zwar ist es eine beeindruckende Leistung, dass sich Dogecoin so lange unter den 10 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung halten konnte und auch heute noch auf eine Bewertung von mehr als 11,7 Milliarden Dollar kommt, in Bezug auf die Rendite im letzten Jahr wurde DOGE aber von den meisten anderen Top Coins überholt. Chainlink hat seinen Wert in den letzten 12 Monaten mehr als verdoppelt und sich damit auf Platz 10 im Krypto-Ranking gekämpft.

(Top Coins Platz 10 bis 12 - Quelle: Coinmarketcap)

Noch ist es ein Kopf an Kopf Rennen, da LINK auf eine Bewertung von 11,86 Milliarden Dollar kommt und damit etwas weniger als 140 Millionen Dollar Vorsprung hat. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die beiden in den nächsten Tagen die Plätze nochmal tauschen, langfristig dürfte DOGE aber keine Chance haben und LINK könnte nicht der letzte Coin sein, der den Meme Coin überholt. Auch Tron (TRX) holt auf und kommt inzwischen auf fast 11 Milliarden Dollar.

DOGE bald irrelevant?

Wenn man bedenkt, dass DOGE als Meme Coin angefangen hat und sich bis heute auf mehr als 11 Milliarden Dollar halten kann, ist das natürlich eine beeindruckende Leistung. Dennoch notiert DOGE rund 90 % unter seinem Allzeithoch und ein neues ATH wird hier wahrscheinlich eher nicht mehr erreicht, während die meisten anderen Top Coins vom Bullrun profitieren dürften und ihren Wert nochmal vervielfachen könnten. Vergleicht man die Performance von DOGE und LINK im letzten Jahr, wird das schnell deutlich.

(LINK und DOGE im Vergleich - Quelle: Coinmarketcap)

Während LINK seinen Wert im letzten Jahr fast verdreifacht hat, hat es bei DOGE gerade einmal für ein Plus von 0,5 % gereicht. Wer also nicht investiert war, hat nichts verpasst. Auch die meisten anderen großen Kryptowährungen haben eine ähnlich starke Performance wie LINK hingelegt. Bitcoin hat seinen Wert mehr als verdoppelt, Solana hat seinen Wert im gleichen Zeitraum sogar verfünffacht.

Für die nächsten 2 Jahre wird ein noch nie dagewesener Bullrun am Kryptomarkt erwartet, was dazu führen wird, dass die meisten Altcoins erneut besser performen werden als DOGE, wodurch der Meme Coin nach und nach an Beliebtheit einbüßen dürfte. Hier zu lange festzuhalten, könnte Investoren früher oder später frustrieren. Auch wenn DOGE inzwischen mehr ist als ein Coin ohne realen Anwendungsfall, bleibt der Ruf des Meme Coins bestehen und diese sind nunmal schnelllebig und der nächste Hype wartet bereits auf Trader, die auf der Jagd nach dem nächsten x100 Coin sind. Anleger weichen hier längst auf Alternativen wie Meme Kombat ($MK) aus, der inzwischen fast ausverkauft ist und kurz vor der Kursexplosion stehen könnte.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

Meme Kombat gibt DOGE eine zweite Chance

Mit Meme Kombat wird eine Battle-Plattform gelauncht, in der DOGE zeigen kann, ob er wirklich schon ausgedient hat. Hier treten die Charaktere der beliebtesten Meme Coins in KI-generierten Battles gegeneinander an und die Community kann ihren Favoriten in der Arena unterstützen. Ein Konzept, durch das Meme Kombat von der Reichweite der Größen wie Dogecoin und Shiba Inu profitieren und zu einem der erfolgreichsten Meme Coins des Jahres werden könnte.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Der native Token $MK wird derzeit im Presale angeboten, wobei Investoren bereits Token im Wert von mehr als 8,5 Millionen Dollar gekauft haben. Da der Presale auf 10 Millionen Dollar begrenzt ist, dürfte dieser schon bald enden. Während des Vorverkaufs haben Investoren noch die Möglichkeit, zum günstigen Fixpreis einzusteigen. Nach dem Lisiting an den Kryptobörsen kann es zu massiven Kursschwankungen kommen, wobei sich der Wert schnell vervielfachen kann, da die erste Battle-Saison direkt nach dem Presale beginnt und die Nachfrage nach $MK-Token dadurch sprunghaft ansteigen kann.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $MK im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.