Am 10. Februar nahmen über 20.000 Teilnehmer aus 125 Ländern, darunter eine Rekordzahl von 60 saudischer Staatsangehöriger, an der dritten Auflage des Riyadh-Marathons teil, womit die Veranstaltung über 33 mehr Teilnehmer als im Jahr 2023 verzeichnete, in dem 15.000 Läufer an den Start gingen.

Riyadh Marathon Presented by SAB (Graphic: AETOSWire)

Start- und Ziellinie sowie das dazugehörige Marathondorf befanden sich zum ersten Mal neben der Kingdom Arena und dem Boulevard World. Von dort aus konnten Teilnehmer aller Alters- und Leistungsklassen an einem von vier Rennen teilnehmen: dem Vollmarathon (42,2 km), dem Halbmarathon (21,1 km), dem 10-km-Lauf und dem 4-km-Familienlauf. An den vier Läufen nahmen insgesamt mehr als 20.000 Personen teil, wobei die Zahl der Läuferinnen mit über 7.200 einen deutlichen Anstieg verzeichnete. Insgesamt waren 64 der Teilnehmer Männer und 36 Frauen.

Die drei bestplatzierten männlichen Elite-Marathonläufer waren Kigen Wilfred Kirwa aus Kenia, Tilahun Abe Gashahun aus Äthiopien und El Ghouz Anouar aus Marokko, die mit 30.000, 20.000 bzw. 10.000 US-Dollar prämiert wurden. Die drei besten Elite-Marathonläuferinnen, die die gleichen Beträge erhielten, waren Badane Bedatu Hirpa, Desta Nigist Muluneh und Jebesa Zenebu Fikadu, alle aus Äthiopien. Die Preise für die Elite-Läufer im Halbmarathon begannen bei 5.000 US-Dollar für den ersten Platz.

Seine Königliche Hoheit Prinz Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud, Vorsitzender der SFA, sagte: "Im Sinne des Mandats der Initiative Saudi Vision 2030 tragen Veranstaltungen wie diese zu einer gesünderen und glücklicheren Bevölkerung bei. Und mit der steigenden Zahl von Teilnehmern aus dem Ausland schärfen wir das Profil Saudi-Arabiens als Sportnation."

Shaima Saleh Al-Husseini, Managing Director der SFA, sagte: "Die bemerkenswerte Quote von 36 weiblicher Beteiligung unterstreicht unsere konzertierten Bemühungen, Frauen durch Sport zu unterstützen, und trägt dazu bei, die ehrgeizigen Ziele der Saudi Vision 2030 zu verwirklichen. Dieser Meilenstein läutet eine bessere und gesündere Zukunft ein."

Das Event wurde von der Saudi Sports for All Federation (SFA) in Zusammenarbeit mit dem Sportministerium, dem saudi-arabischen olympischen und paralympischen Komitee und dem saudi-arabischen Leichtathletikverband organisiert. Zu den Sponsoren des Events gehörten die Saudi Awwal Bank und die Hauptsponsoren ROSHN, PepsiCo, ASICS, Twauniya, Genesis und Al Arabiya, die insgesamt Geldpreise im Wert von 197.000 US-Dollar an die Gewinner vergaben. Die Veranstaltung wurde außerdem von JPMorgan, Hisamitsu, Activia, L'Oréal, GSK, CALO, Kudu, Delta Sports und MDLBeast gesponsert.

